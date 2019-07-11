Полиция задержала молодого человека, попытавшегося попасть в Букингемский дворец

Лондонская полиция задержала мужчину, который попытался проникнуть в резиденцию королевы Елизаветы II. Об этом сообщает газета Sun.

Согласно данным издания, 22-летний молодой человек перелез перелез в ночь на среду через главные вороты Букингемского дворца и стал стучаться в двери здания. После этого его задержала полиция и заключила под стражу.

Отмечается, что в тот момент королева Елизавета II была во дворце и спала.

Аналогичный инцидент произошел в сентябре 2018 года, когда полиция Лондона задержала мужчину у дворца королевы, в которой он пытался войти с электрошокером типа Taser. Мужчина, который оказался гражданином Нидерландов, был отпущен, поскольку электрошокер оказался частью брелока для ключей.

Чуть более месяца назад в США задержали мужчину, который пытался проникнуть на территорию Белого дома