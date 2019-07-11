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5:33   11 Июля 2019
Весь мир

Новейший британский авианосец Queen Elizabeth вернулся на базу из-за течи

Новейший британский авианосец Queen Elizabeth вернулся на базу из-за течи

Новейший британский авианосец Queen Elizabeth был вынужден вернуться на базу из-за течи, сообщает Defense News.

По информации портала, морские испытания были прекращены после того, как вода затопила один из его отсеков. Представитель британского военного ведомства заявил, что в ходе инцидента произошла «небольшая проблема» во внутренней системе корабля.

Правительство Британии утвердило в 2015 стратегию по обороне и безопасности, согласно которой в состав ВМС должны быть включены два новых авианосца класса Queen Elizabeth, способных нести современное вооружение и около полусотни самолетов F-35. Первый из авианосцев данного типа вышел в море в конце 2017 года, на его постройку было потрачено три миллиарда долларов.

В начале июня британский премьер Тереза Мэй заявила, что новейшие британские авианосцы Queen Elizabeth будут предоставлены в распоряжение НАТО.

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Автор: Олег Королев
#великобритания #авианосец #queen elizabeth

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