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Советник Зеленского предложил переименовать русский язык на Украине

 Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах
Двое россиян стали жертвами урагана в Греции

Двое россиян стали жертвами урагана в Греции

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5:04   11 Июля 2019
Весь мир

Двое россиян стали жертвами урагана в Греции

Двое россиян стали жертвами урагана в Греции

Шестеро иностранцев, в том числе двое россиян, погибли во время сильного шторма на севере Греции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на греческую полицию.

Сильный шторм, дождь и град обрушились на полуостров Халкидики.

Согласно данным местных властей, двое граждан РФ (39-россиянин и его двухлетний сын) погибли после того, как на них возле гостиницы упало дерево. Двое граждан Чехии погибли, когда шторм снес их трейлер. Также погибли двое румынских граждан - женщина и восьмилетний мальчик скончались после того, как на них обрушилась крыша ресторана в курортном городе Неа Лагия.

Сотрудники местного медцетра сообщили, что после шторма к ним обратились от шестидесяти до семидесяти человек, в первую очередь - с переломами.

Всего в стране пострадали по меньшей мере 20 человек. При этом СМИ сообщают более чем о 30 раненых.

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Автор: Олег Королев
#греция #шторм

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