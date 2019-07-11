Пентагон прокомментировал инцидент с британским танкером в Ормузском проливе

Угроза судоходству в международных водных путях в районе побережья Ирана требует ответа международного сообщества, сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы Пентагона.

Согласно данным американских СМИ, в минувшую среду несколько катеров иранских ВМС попытались помешать проходу через Ормузский пролив британского танкера British Heritage.

Комментируя инцидент, представитель пресс-службы Центрального командования США Билл Урбан заявил, что мировая экономика зависит от свободного потока торговли, из-за чего все страны обязаны защищать данную основу «глобального процветания».

Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон планирует создать международную коалицию для патрулирования вод близ Ирана и Йемена.

В середине июня в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. Иран категорически отвергает свою причастность к инциденту.