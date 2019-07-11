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Советник Зеленского предложил переименовать русский язык на Украине

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык на Украине

 Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах
Двое россиян стали жертвами урагана в Греции

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 Пентагон прокомментировал инцидент с британским танкером в Ормузском проливе

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3:59   11 Июля 2019
Весь мир

Жители закарпатского города прогнали Порошенко с предвыборного митинга

Жители закарпатского города прогнали Порошенко с предвыборного митинга

Жители города Свалява в Закарпатской области Украины соврали предвыборный митинг экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщают украинские СМИ.

Горожане перегородили Порошенко путь, выкрикивая слова «позор» и «вор». Некоторые из них попытались схватить Порошенко за пиджак. Охрана спасла экс-президента от толпы.

При этом сам Порошенко в ответ на крики в толпе заявил, что в следующий раз недовольные «получат по морде». По его словам, «добро должно быть с кулаками».

На митинге Порошенко представлял свою партию «Европейская солидарность». Согласно данным на начало июля, партия Порошенко удерживает лидерство в парламентском антирейтинге - за нее не готовы проголосовать более 44 процентов избирателей.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил проведение выборов на 21 июля.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #украина

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