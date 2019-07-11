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3:41   11 Июля 2019
Весь мир

Армия Хафтара заявила об успехе первого этапа наступления на столицу Ливии

Армия Хафтара заявила об успехе первого этапа наступления на столицу Ливии

Ливийская национальная армия под руководством маршала Халифа Хафтара успешно закончила первый этап наступления на Триполи. Об этом сообщил РИА «Новости» командующий 73-й бригады пехоты ЛНА генерал Али Салех аль-Катаани.

По его словам, первый этап военных операций по освобождении ливийской армии от формирований ПНС, боевиков и группировки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) успешно завершился.

Аль-Катаани заявил, что первый этап наступления состоял из двух фаз, первая из которых заключалась в продвижении войск и занятии определенных районов Триполи, вторая - в истощении противника, установлении полного контроля над позициями и предотвращении материальных и людских потерь.

Также он добавил, что находящиеся в Триполи террористические группировки и банды воюют за личные интересы, ради высоких постов и выгоды.

Также представитель ЛНА отметил, что армия ожидает приказа командования о начале второго этапа операции с целью освобождения Триполи и окончательной победы.

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Автор: Олег Королев
#ливия #хафтар #триполи

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