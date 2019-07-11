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3:04   11 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык на Украине

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык на Украине

Советник украинского президента Владимира Зеленского, кандидат в депутаты Никита Потураев предложил изменить название русского языка на «российский».

Потураев заявил, что он филолог и поэтому может говорит о том, что «украинский» русский язык отличается от русского языка в России. По его словам, они якобы различаются лексически и грамматически, при этом речь не идет о суржике.

Кандидат в нардепы выразил мнение, что «украинский русский» сейас совершенно другой. Потураев уверен, что по этой причине его переименовать или заявить, что на Украине - русский язык, а в РФ - российский.

Также Потураев заявил, что в стране сейчас есть только один государственный и единый украинский язык, а есть языки нацменьшинств, в том числе русский.

«Можем вообще начать их на своих картах называть Московия. Что нам мешает?», - заявил он в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV.

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Автор: Олег Королев
#украина #русский язык

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