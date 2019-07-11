Мексика получит от США 800 миллионов долларов на развитие приграничной зоны

Американская корпорация частных зарубежных инвестиций США выделит Мексике 800 миллионов долларов на развитие и создание рабочих мест на юго-востоке страны.

Соответствующее намерение зафиксировано в письме, подписанном главой корпорации Райаном Бреннаном в мексиканском МИД.

Мексиканский министр Марсело Эбрард сообщил, что новость о выделении средств для Мексики значима и дает возможность Мехико идти вперед.

Ранее Мексика пообещала выделить 30 миллионов долларов Сальвадору по программе соцразвития стран Центральной Америки для предотвращения миграции в рамках программы, которая предполагает выделение более чем ста миллионов долларов странам Центральной Америки на данные цели.

США и Мексика достигли соглашения об укреплении границ по борьбе с нелегалами. Мехико обязался отправить на границу до шести тысяч военных. Американский президент Дональд Трамп также грозил стране торговыми пошлинами в размере до 25 процентов, если Мехико не предпримет соответствующих мер на границе. Позже Минобороны Мексики заявило о развертывании по всей стране более 21 тысячи человек для противодействия центральноамериканским нелегалам.