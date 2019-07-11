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 Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

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Армия Хафтара заявила об успехе первого этапа наступления на столицу Ливии

Армия Хафтара заявила об успехе первого этапа наступления на столицу Ливии

 Мексика получит от США 800 миллионов долларов на развитие приграничной зоны

Мексика получит от США 800 миллионов долларов на развитие приграничной зоны
2:48   11 Июля 2019
Весь мир

Мексика получит от США 800 миллионов долларов на развитие приграничной зоны

Мексика получит от США 800 миллионов долларов на развитие приграничной зоны

Американская корпорация частных зарубежных инвестиций США выделит Мексике 800 миллионов долларов на развитие и создание рабочих мест на юго-востоке страны.

Соответствующее намерение зафиксировано в письме, подписанном главой корпорации Райаном Бреннаном в мексиканском МИД.

Мексиканский министр Марсело Эбрард сообщил, что новость о выделении средств для Мексики значима и дает возможность Мехико идти вперед.

Ранее Мексика пообещала выделить 30 миллионов долларов Сальвадору по программе соцразвития стран Центральной Америки для предотвращения миграции в рамках программы, которая предполагает выделение более чем ста миллионов долларов странам Центральной Америки на данные цели.

США и Мексика достигли соглашения об укреплении границ по борьбе с нелегалами. Мехико обязался отправить на границу до шести тысяч военных. Американский президент Дональд Трамп также грозил стране торговыми пошлинами в размере до 25 процентов, если Мехико не предпримет соответствующих мер на границе. Позже Минобороны Мексики заявило о развертывании по всей стране более 21 тысячи человек для противодействия центральноамериканским нелегалам.

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Автор: Олег Королев
#сша #мигранты #мексика

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