Курс рубля улучшился после заявления главы ФРС США

Стоимость рубля поднялась к доллару и евро после заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара опустился к закрытию торгов в среду на 73,5 копейки, до 63,18 рубля. Евро опустился на 52,25 копейки, до 71,07 рубля.

Накануне Пауэлл выразил беспокойство из-за неоднозначной ситуации вокруг торговых конфликтов США, а также роста мировой экономики. По его словам, данные факторы негативно повлияют на прогноз по росту ВВП США.

Также заявления главы ФРС повысили уверенность инспекторов в том, что на следующем заседании, намеченном на конец июля, федеральный резев США понизит ключевую ставку.

Ранее сообщалось, что курс евро к доллару вырос до 1,1253 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1206 доллара за евро. Индекс доллара уменьшился на 0,34 процента.