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 США начали расследование в связи с налоговыми планами Парижа

США начали расследование в связи с налоговыми планами Парижа
2:12   11 Июля 2019
Весь мир

США начали расследование в связи с налоговыми планами Парижа

США начали расследование в связи с налоговыми планами Парижа

Офис торпредства США начал расследование в отношении планов Франции о введении дополнительного налога для компаний, оказывающих цифровые услуги.

По информации СМИ, налог может затронуть такие компании, как Apple, Facebook, Amazon и Google. По итогам расследования, США могут ввести ответные пошлины или налоги в отношении французских товаров или компаний.

В сообщении на сайте офиса торгпреда Роберта Лайтхайзера говорится, что французский законопроект о налоге на цифровые услуги введет налог в размере трех процентов от общей годовой выручки, полученной от предоставления услуг французским пользователям.

Налог распространяется только на компании с совокупным доходом не менее 750 миллионов евро во всем мире и 25 миллионов евро во Франции. Подчеркивается, что налоги коснутся сферы, где американские фирмы традиционно являются мировыми лидерами. При этом структура налога и заявления официальных лиц свидетельствуют о том, что Франция несправедливо подводит налогообложение под определенные американские технологические компании.

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Автор: Олег Королев
#сша #франция #google #налог

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