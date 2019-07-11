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1:51   11 Июля 2019
Весь мир

Трое россиян задержаны в Уругвае

Трое россиян задержаны в Уругвае

Полиция и интерпол задержали предполагаемых граждан РФ в Уругвае, которые подозреваются в помощи в побеге итальянскому наркобарону Рокко Морабито. Об этом сообщает местный портал Ecos.

По предварительной информации, всего были задержаны трое иностранцев - итальянец и двое россиян. Их подозревают в причастности к побегу Морабито из тюрьмы 23 июня. Они были задержаны ранним утром в пиццерии, владельцами которой они могут являться.

Пресс-секретарь посольства РФ в Уругвае Василиса Фофанова сообщила РИА «Новости», что диппредставительству известно о задержании трех россиян. При этом она отметила, что пока причина задержания неизвестна.

Морабито - самый разыскиваемый член мафиозной группировки «Ндрангета», который скрывался более 20 лет от правосудия. Он был задержан в Уругвае в 2017 году и с тех пор ожидал экстрадиции.

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Автор: Олег Королев
#мафия #уругвай

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