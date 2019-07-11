Четыре российских военных спутника успешно выведены на орбиту

Четыре военных спутника, запущенных с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1В», вышли на расчетные орбиты. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ракета «Союз-2.1В» с блоком выведения «Волга» была запущена в 20:14 мск. Пуск данной ракеты с космодрома Плесецк в текущем году стал вторым.

Военное ведомство отмечает, что стартовавшая с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель легкого класса в установленное время успешно вывела на расчетные орбиты космические аппараты.

Минобороны РФ отмечает, что пуск и выведение космических аппаратов на орбиты прошли в штатном режиме.

Летные испытания «Союз-2» начались на Плесецке 8 ноября 2004 года. За 15 лет с космодрома в Архангельской области было проведено 38 пусков ракет «Союз-2» этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.