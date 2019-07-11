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1:04   11 Июля 2019
Весь мир

СМИ рассказали о ДТП с автомобилем посольства РФ в Албании

СМИ рассказали о ДТП с автомобилем посольства РФ в Албании

Автомобиль российского посольства в Албании попал в ДТП, сообщает издание Albanian Daily News.

По информации местного портала, авария случилась на трассе между городами Рогожина и Кавая, расположенных около Адриатического побережья.

Отмечается, что из-за плохих погодных условий дорогая была скользкой, в результате чего водитель потерял управление и машины вылетела с трассы. В результате ДТП двое человек получили серьезные травмы.

Газета отмечает, что один пострадавших - сотрудник диппредставительства РФ в Тиране.

В посольстве РФ в Албании не смогли прокомментировать инцидент.

20 июня стало известно, что сотрудник торгпредства РФ в Норвегии погиб в дорожной аварии в Осло.

Первого апреля сообщалось, что украинская полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием представителя посольства России в Киеве.

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Автор: Олег Королев
#дтп #албания #посольство рф

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