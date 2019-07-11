Бастрыкин предложил награждать медалью отличников вузов СКР

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил учредить золотую медаль для выпускников ведомственных вузов, получивших «отлично» за обучение.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов говорится, что Бастрыкин подписал приказ об учреждении памятной золотой медали за отличное окончание образовательной организации высшего образования СК РФ.

Ожидается, что золотую медаль будут получать те выпускники, которые завершат обучение на бюджетной очной форме по программам магистратуры и специалитета. При этом они должны будут получать «отлично» по результатам всех экзаменов, госаттестации, дифференцированных зачетов за весь период обучения, а также по результатам курсовых работ.

При этом при определении кандидатов на награждение золотой медалью не будут учитываться лица, повторно сдавшие экзамен с целью повысить оценку.