Курс доллара обрушился после заявлений главы ФРС США

Курс доллара заметно снизился после заявлений главы ФРС США о политике снижения ставок, свидетельствуют данные торгов на американской бирже.

Курс евро к доллару к вечеру вырос до 1,1253 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1206 доллара за евро. Курс доллара к йене снизился. Индекс доллара, формирующийся на основе шести основных американских торговых партнеров, уменьшился на 0,34 процента.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл сообщил о своей обеспокоенности неопределенносью вокруг торговых конфликтов и роста мировой экономики. Он заявил, что подобные факторы оказывают влияние на прогноз по американской экономике. Заявления Пауэлла укрепили уверенность инвесторов в снижении ставки, которое произойдет на заседании регулятора в конце июля.

По данным CME Group, все аналитики ожидают снижения ставки в июля. До выступления Пауэлла эксперты не предполагали снижение ставки на 50 базисных пунктов, однако теперь этого жудет более четверти аналитиков.

На решение ФРС могут повлиять данные по инфляции, которые будут опубликованы в пятницу.