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Ozon сообщил об утечке логинов и паролей пользователей

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22:53   10 Июля 2019
Россия

Ozon сообщил об утечке логинов и паролей пользователей

Ozon сообщил об утечке логинов и паролей пользователей

Интернет-магазин Ozon обнаружил в открытом доступе файл, содержащий личные данные своих пользователей. После этого все скомпрометированные пароли были сброшены, а владельцы аккаунтов осведомлены об утечке, сообщили в пресс-службе Ozon, пишет РИА Новости.

Представители компании отметили, что следят за подозрительными активностями. Уточняется, что в файле содержался небольшой процент паролей клиентов Ozon, остальная информация касалась клиентов других сервисов.

В связи с произошедшим Роскомнадзор потребует от интернет-магазина разъяснений по поводу утечки данных его покупателей. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство обеспокоено действиями компании.

Ранее РБК сообщил, что около 450 тысяч паролей пользователей для входа в Ozon были выложены хакерами в открытый доступ.

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Автор: Ольга Шпакова
#технологии #роскомнадзор #интернет-магазин #утечка данных #ozon

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