Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ozon сообщил об утечке логинов и паролей пользователей

Ozon сообщил об утечке логинов и паролей пользователей

 Мусоросортировочный завод в Иваново примет на 100 тонн отходов больше

Мусоросортировочный завод в Иваново примет на 100 тонн отходов больше
Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

 Зеленский приказал «жестко реагировать» на обстрелы в Донбассе

Зеленский приказал «жестко реагировать» на обстрелы в Донбассе
Новый американский посол прибыл в Турцию

Новый американский посол прибыл в Турцию

 Аэропорт Гатвик в Лондоне приостановил рейсы из-за технического сбоя

Аэропорт Гатвик в Лондоне приостановил рейсы из-за технического сбоя
Ozon сообщил об утечке логинов и паролей пользователей

Ozon сообщил об утечке логинов и паролей пользователей

 Мусоросортировочный завод в Иваново примет на 100 тонн отходов больше

Мусоросортировочный завод в Иваново примет на 100 тонн отходов больше
Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

 Зеленский приказал «жестко реагировать» на обстрелы в Донбассе

Зеленский приказал «жестко реагировать» на обстрелы в Донбассе
Новый американский посол прибыл в Турцию

Новый американский посол прибыл в Турцию

 Аэропорт Гатвик в Лондоне приостановил рейсы из-за технического сбоя

Аэропорт Гатвик в Лондоне приостановил рейсы из-за технического сбоя
22:56   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президенту Владимиру Зеленскому следует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева. Мнение он выразил в эфире «Общественного ТВ» в среду, 10 июля.

«Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами.  Какой это будет формат — нормандский, штаты, комбинация, ЕС —об этом можно говорить», — заявил глава МИД.

Ранее Зеленский предложил Путину обсудить в Минске «чей Крым и кого нет в Донбассе» при участии президента США Дональда Трампа, премьера Британии Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что инициативу рассмотрят в Кремле.

Проблема урегулирования на Украине обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, «нормандской четверке» (РФ, Франция, ФРГ, Украина). При этом добиться договоренностей о перемирии удалось лишь на встречах минской контактной группы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#украина #климкин #зеленский #путин кандидат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...