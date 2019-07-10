Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президенту Владимиру Зеленскому следует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева. Мнение он выразил в эфире «Общественного ТВ» в среду, 10 июля.

«Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами. Какой это будет формат — нормандский, штаты, комбинация, ЕС —об этом можно говорить», — заявил глава МИД.

Ранее Зеленский предложил Путину обсудить в Минске «чей Крым и кого нет в Донбассе» при участии президента США Дональда Трампа, премьера Британии Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что инициативу рассмотрят в Кремле.

Проблема урегулирования на Украине обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, «нормандской четверке» (РФ, Франция, ФРГ, Украина). При этом добиться договоренностей о перемирии удалось лишь на встречах минской контактной группы.