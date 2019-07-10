Мусоросортировочный завод в Иваново примет на 100 тонн отходов больше

Новая линия Ивановского мусоросортировочного завода открылась в среду, 10 июля. Предприятие сможет обрабатывать 100 тысяч тонн отходов в год. В запуске линии поучаствовал глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

Он также встретился с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским. С губернатором он осмотрел объекты переработки и оценил организацию работы на предприятии. По словам Буцаева, объекты производят хорошее впечатление при сбалансированных инвестициях.

«Региональный оператор добьется своих функциональных задач при сбалансированном объеме инвестиций, что не ляжет тяжелым бременем на тариф для населения», — подчеркнул Буцаев.

Общая мощность предприятия достигнет 250 тысяч тонн, отмечает «360». Завод будет перерабатывать картон, пластик, бумагу, стекла, а также черные и цветные металлы. Из отходов вычленяют вредные составляющие, которые ранее находились на полигонах. Технология разгрузит свалки и уменьшить их негативное воздействие.