Беглов рассказал, как появилась идея создания Арт-парка в Петербурге

Заседание Межведомственного музейного совета прошло 10 июля, в среду, в Эрмитаже, в присутствии главы Петербурга Александра Беглова. В ходе заседания обсуждалось развитие музейной сферы в городе, сообщают Невские новости.

Врио губернатора Петербурга рассказал присутствующим, как родилась идея создания Арт-парка. На том месте, где появится парк, ранее планировали сделать Судебный квартал и жилые комплексы, но жители оказались против и попросили городские власти помешать этому.

Беглов рассказал, что на том участке уже была построена обзорная площадка в виде пирамиды на 70-80 ступеней, которую он посетил с главой РФ Владимиром Путиным.

По словам градоначальника, оттуда открывается великолепный вид от Биржевого моста до Тучкового. Президент тоже оценил панораму, а потом сказал, что жители правы и застраивать этот район жильем и стоянками нельзя - нужен парк.

В результате было решено создать огромное арт-пространство с театрами, музеями и подземной территорией. Врио губернатора также рассказал, что уже начался конкурс на выбор названия для этого арт-парка, и петербуржцы присылают тысячи различных вариантов.

Беглов отметил, что сейчас стартовал еще один конкурс: на внутреннее наполнение. Жители сами решат, что там будет, подчеркнул глава города.