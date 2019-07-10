Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ozon сообщил об утечке логинов и паролей пользователей

Ozon сообщил об утечке логинов и паролей пользователей

 Мусоросортировочный завод в Иваново примет на 100 тонн отходов больше

Мусоросортировочный завод в Иваново примет на 100 тонн отходов больше
Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

 Зеленский приказал «жестко реагировать» на обстрелы в Донбассе

Зеленский приказал «жестко реагировать» на обстрелы в Донбассе
Новый американский посол прибыл в Турцию

Новый американский посол прибыл в Турцию

 Аэропорт Гатвик в Лондоне приостановил рейсы из-за технического сбоя

Аэропорт Гатвик в Лондоне приостановил рейсы из-за технического сбоя
Ozon сообщил об утечке логинов и паролей пользователей

Ozon сообщил об утечке логинов и паролей пользователей

 Мусоросортировочный завод в Иваново примет на 100 тонн отходов больше

Мусоросортировочный завод в Иваново примет на 100 тонн отходов больше
Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

 Зеленский приказал «жестко реагировать» на обстрелы в Донбассе

Зеленский приказал «жестко реагировать» на обстрелы в Донбассе
Новый американский посол прибыл в Турцию

Новый американский посол прибыл в Турцию

 Аэропорт Гатвик в Лондоне приостановил рейсы из-за технического сбоя

Аэропорт Гатвик в Лондоне приостановил рейсы из-за технического сбоя
22:23   10 Июля 2019
Россия

Беглов рассказал, как появилась идея создания Арт-парка в Петербурге

Беглов рассказал, как появилась идея создания Арт-парка в Петербурге

Заседание Межведомственного музейного совета прошло 10 июля, в среду, в Эрмитаже, в присутствии главы Петербурга Александра Беглова. В ходе заседания обсуждалось развитие музейной сферы в городе, сообщают Невские новости.

Врио губернатора Петербурга рассказал присутствующим, как родилась идея создания Арт-парка. На том месте, где появится парк, ранее планировали сделать Судебный квартал и жилые комплексы, но жители оказались против и попросили городские власти помешать этому.

Беглов рассказал, что на том участке уже была построена обзорная площадка  в виде пирамиды на 70-80 ступеней, которую он посетил с главой РФ Владимиром Путиным.

По словам градоначальника, оттуда открывается великолепный вид от Биржевого моста до Тучкового. Президент тоже оценил панораму, а потом сказал, что жители правы и застраивать этот район жильем и стоянками нельзя - нужен парк.

В результате было решено создать огромное арт-пространство с театрами, музеями и подземной территорией. Врио губернатора также рассказал, что уже начался конкурс на выбор названия для этого арт-парка, и петербуржцы  присылают тысячи различных вариантов.

Беглов отметил, что сейчас стартовал еще один конкурс: на внутреннее наполнение. Жители сами решат, что там будет, подчеркнул глава города.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #политика #беглов #арт-парк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...