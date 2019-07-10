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Ozon сообщил об утечке логинов и паролей пользователей

Ozon сообщил об утечке логинов и паролей пользователей

 Мусоросортировочный завод в Иваново примет на 100 тонн отходов больше

Мусоросортировочный завод в Иваново примет на 100 тонн отходов больше
Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

 Зеленский приказал «жестко реагировать» на обстрелы в Донбассе

Зеленский приказал «жестко реагировать» на обстрелы в Донбассе
Новый американский посол прибыл в Турцию

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 Аэропорт Гатвик в Лондоне приостановил рейсы из-за технического сбоя

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22:10   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский приказал «жестко реагировать» на обстрелы в Донбассе

Зеленский приказал «жестко реагировать» на обстрелы в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал жестко реагировать на «попытки вооруженных провокаций» в Донбассе. Об этом говорится на сайте главы государства в среду, 10 июля.

Зеленский обратился к начальнику Генштаба Руслану Хомчаку с приказом «максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп». Президент назвал обстрел автомобиля силовиков в селе Гранитное попыткой сорвать минские договоренности и поставить под угрозу возобновление переговоров в «нормандском формате».

Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила о гибели военного из-за попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузовика. Киев утверждает, что под обстрел попала машина из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко. Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе с ФАН опроверг причастность ополчения к инциденту.

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина #всу #зеленский

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