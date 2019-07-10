Зеленский приказал «жестко реагировать» на обстрелы в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал жестко реагировать на «попытки вооруженных провокаций» в Донбассе. Об этом говорится на сайте главы государства в среду, 10 июля.

Зеленский обратился к начальнику Генштаба Руслану Хомчаку с приказом «максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп». Президент назвал обстрел автомобиля силовиков в селе Гранитное попыткой сорвать минские договоренности и поставить под угрозу возобновление переговоров в «нормандском формате».

Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила о гибели военного из-за попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузовика. Киев утверждает, что под обстрел попала машина из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко. Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе с ФАН опроверг причастность ополчения к инциденту.