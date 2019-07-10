«Митингующие» у избиркома за Яшина получили деньги за участие

Кандидат в депутаты Мосгордумы от команды блогера Алексея Навального, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин в среду, 10 июля, под видом встречи с избирателями у здания Мосгоризбиркома провел «митинг». Каждому пришедшему на него, как сообщает источник Nation News в штабе Яшина, выдали по 500 рублей.

Как добавил собеседник издания, деньги на «массовку» выделил сам Яшин, ранее жаловавшийся, что у него ничего не осталось на предвыборную борьбу. По данным источника в штабе, из-за версии с официальной нехватки финансов кандидат не расплатился с сборщиками подписей.

Платить, по крайней мере, сборщикам подписей по факту особо не за что. Мосгоризбирком забраковал у Яшина более 700 подписей, что почти в два раза выше допустимой законом нормы. Ранее бывший сотрудник штаба Яшина Петр Проскуркин говорил, что часть подписей могли подделать.

Официального решения о недопуске Яшина пока нет. Сам кандидат, пытавшийся попасть в Мосгордуму от 45-го округа Москвы, еще в понедельник, 8 июня, скептично оценил свои шансы продолжить кампанию.

По данным телеграм-канала «Кремлевская прачка», кроме Яшина к зданию Мосгоризбиркома явился еще один несостоявшийся кандидат из команды блогера Навального — Владимир Милов. На встрече с мундепом Яшиным у Милова случился конфликт с местной жительницей, которая выступала против Яшина. Женщина считала, что Яшин борется не за права москвичей, а за свои собственные, Милов попросил ее «заткнуться и не орать».