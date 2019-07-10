«Ростех» и «Ростелеком» договорились развивать 5G в России

Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G в России. Об этом сообщается в релизе «Ростеха».

«Ростех» и «Ростелеком» разработают дорожную карту по развитию технологии связи пятого поколения. При внедрении сетей 5G будут использоваться отечественные решения и технология. Вице-премьер Максим Акимов подчеркнул, что технологии 5G будут играть ключевую роль в обеспечении экономической и информационной безопасности. Ранее он рассказывал, что российская сторона и китайская компания Huawei обсуждают стратегии по присутствию на рынках сети 5G.

Ранее сообщалось, что власти в Петербурге рассматривают идею использовать для формирования сети 5G систему уличного освещения.

Технологии 5G позволят совершать моментальный обмен данными на скорости свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.

Известно, что на сегодняшний день княжество Монако является первым государством в Европе, чья территория полностью покрыта сетью пятого поколения.