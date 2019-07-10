Идею Беглова о реформе системы работы муниципальных избиркомов поддержал замглавы ЦИК

Замглавы ЦИК России Николай Булаев поддержал заявление врио губернатора Петербурга Александра Беглова о необходимости реформирования системы работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 10 июля градоначальник заявил, что система работы ИКМО нуждается в реформе, так как сейчас они « практически никому не подчиняются». Беглов подчеркнул, что полностью поддерживает действия Петербургской избирательной комиссии (ГИК), направленные на решение возникающих проблем. Также отметил оперативную работу правоохранителей.

«Позиция, о которой он (Беглов - прим.ред.) заявил, очень важна для всех тех, кто занимается организацией избирательных кампаний в Петербурге», — сказал Булаев.

По его словам, ЦИК помогает горизбиркому Петербурга с решением проблемных ситуаций практически в постоянном режиме. Он отметил, что со стороны ИКМО фиксируется небольшое количество нарушений, которые «портят всю картину».

Врио губернатора это не может не беспокоить, потому что люди не всегда разделяют муниципальные и губернаторские выборы, — отметил замглавы ЦИК.

Булаев добавил, что высказанная Бегловым позиция точно отражает ситуацию, которая сложилась в петербургских ИКМО Петербурга на данных момент.

Выборы депутатов 110 муниципальных советов пройдут в Петербурге в единый день голосования 8 сентября. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.