Аэропорт Гатвик в Лондоне приостановил рейсы из-за технического сбоя

Лондонский аэропорт Гатвик временно прекратил отправку и прием авиарейсов из-за сбоя в системе управления. Об этом говорится в распространенном администрацией аэропорта вечером 10 июля заявлении.

Отмечается, что сейчас Гатвик совместно с компанией ANS (Air navigation solutions), которая занимается диспетчерским управлением воздушным движением, работает над устранением неполадок.

«Заранее приносим извинения всем пассажирам», — отмечается в сообщении.

Гатвик расположен южнее Лондона. Он является вторым по пассажирообороту аэропортом Великобритании. За год воздушная гавань обслуживает более 45 миллионов человек.