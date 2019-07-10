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Глава «Союза Чернобыль» назвал волюнтаристским решение Зеленского открыть зону отчуждения

Глава «Союза Чернобыль» назвал волюнтаристским решение Зеленского открыть зону отчуждения

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21:23   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Глава «Союза Чернобыль» назвал волюнтаристским решение Зеленского открыть зону отчуждения

Глава «Союза Чернобыль» назвал волюнтаристским решение Зеленского открыть зону отчуждения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который «превратит» Чернобыльскую зону отчуждения в «туристический магнит». 

«Сделаем здесь землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины — без коррупции, без глупых законов, с инвестициями и будущим», — анонсировал Зеленский.

Председатель общероссийской организации «Союз Чернобыль» Вячеслав Гришин недоволен решением господина Зеленского, потому как видит корыстную изнанку инициативы президента Украины. Свои мнением он поделился с корреспондентом «Политики Сегодня».

«Зная, что на Украине даже больше ликвидаторов, чем в России, я могу сказать, что им уже много лет хотят повысить пенсии и выплаты за вред, причиненный здоровью. Если бы президент Зеленский открыл 30-километровую зону во имя своего народа и тех, кто спас и страну, и мир в те далекие годы, то это можно было бы расценивать как позитивный шаг к тому, что находятся любые возможности, чтобы отдать должное подвигу», — рассказывает Гришин.

Глава «Союза Чернобыль» назвал волюнтаристским решение Зеленского открыть зону отчуждения

Председателю союза не верится, что зону, которую закрывали на столетия, откроют для свободного посещения туристами.

«Это скорее всего преждевременное решение, поскольку в почве и воздухе Чернобыля до сих пор остаются такие долгоживущие радионуклиды как плутоний, стронций», — объясняет Гришин, добавляя, что интерес у туристов к зоне отчуждения подкрепляется выходом в свет нового англо-американского сериала про ликвидацию аварии на ЧАЭС от HBO.

Для того, чтобы открыть зону для туристов нужно было создать независимую международную комиссию с участием радиологов, медиков и специалистов радиационной гигиены, полагает председатель союза.

«Волюнтаристское решение Зеленского требует объективной оценки опасности», — посетовал Гришин.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #украина #чернобыль #зеленский

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