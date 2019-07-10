Глава «Союза Чернобыль» назвал волюнтаристским решение Зеленского открыть зону отчуждения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который «превратит» Чернобыльскую зону отчуждения в «туристический магнит».

«Сделаем здесь землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины — без коррупции, без глупых законов, с инвестициями и будущим», — анонсировал Зеленский.

Председатель общероссийской организации «Союз Чернобыль» Вячеслав Гришин недоволен решением господина Зеленского, потому как видит корыстную изнанку инициативы президента Украины. Свои мнением он поделился с корреспондентом «Политики Сегодня».

«Зная, что на Украине даже больше ликвидаторов, чем в России, я могу сказать, что им уже много лет хотят повысить пенсии и выплаты за вред, причиненный здоровью. Если бы президент Зеленский открыл 30-километровую зону во имя своего народа и тех, кто спас и страну, и мир в те далекие годы, то это можно было бы расценивать как позитивный шаг к тому, что находятся любые возможности, чтобы отдать должное подвигу», — рассказывает Гришин.

Председателю союза не верится, что зону, которую закрывали на столетия, откроют для свободного посещения туристами.

«Это скорее всего преждевременное решение, поскольку в почве и воздухе Чернобыля до сих пор остаются такие долгоживущие радионуклиды как плутоний, стронций», — объясняет Гришин, добавляя, что интерес у туристов к зоне отчуждения подкрепляется выходом в свет нового англо-американского сериала про ликвидацию аварии на ЧАЭС от HBO.

Для того, чтобы открыть зону для туристов нужно было создать независимую международную комиссию с участием радиологов, медиков и специалистов радиационной гигиены, полагает председатель союза.