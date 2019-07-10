Ракета «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк с четырьмя спутниками

Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Пуск ракеты произошел в среду в 20:14 мск с пусковой установки №4 площадки №43 космодрома Плесецк. Пуск провел боевой расчет Космических войск ВКС РФ.

Все предстартовые процессы и сам пуск прошли в штатном режиме, отметили в МО РФ.

Это второй по счету пуск ракеты «Союз-2» в этом году. В мае «Союз-2.1б» была успешно запущена с навигационным спутником ГЛОНАСС-М.