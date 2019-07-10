США продолжат сотрудничество с Россией на МКС

Соединенные Штаты и Россия неизменно продолжат сотрудничество на Международной космической станции (МКС). Об этом на слушаниях в палате представителей Конгресса заявил замглавы НАСА Уильям Герстенмайер.

Он отметил зависимость между российскими и американскими сегментами и добавил, что США должны будут оставаться участниками этого международного партнерства «хотим этого или нет».

«Мы можем рассуждать гипотетически, но в действительности мы - часть международного сотрудничества и мы продолжим работать вместе в будущем», — отметил Герстенмайер.

На слушаниях в комитете по науке, космосу и технологиям у замглавы НАСА поинтересовались, продолжит ли Вашингтон финансировать МКС, если Москва покинет проект. Герстенмайер назвал такой вопрос «интересным гипотетическим обсуждением».

Ранее государства-партнеры по проекту МКС договорились об эксплуатации станции до 2024 года. Сейчас обсуждается возможность продления работы МКС до 2028-2030 годов.