Беглов призвал реформировать систему работы муниципальных избиркомов в Петербурге

Систему работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) в Петербурге нужно реформировать. Такое заявление сделал градоначальник города Александр Беглов в видеообращении.

Глава Петербурга отметил, что на сегодняшний день избирательные комиссии муниципальных образований практически никому не подчиняются - ни ЦИКу, ни горизбиркому. Он выразил уверенность, что данная система нуждается в реформировании, иначе злоупотребления не прекратятся.

Врио губернатора также сказал, что солидарен с действиями Петербургской избирательной комиссии (ГИК) по решению возникающих проблем и похвалил правоохранителей за оперативную работу.

Ранее 10 июля глава горизбиркома Виктор Миненко заявил, что ГИК примет жесткие меры по отношению к ИКМО, в которых будут зафиксированы нарушения.