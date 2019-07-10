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20:40   10 Июля 2019
Россия

Беглов призвал реформировать систему работы муниципальных избиркомов в Петербурге

Беглов призвал реформировать систему работы муниципальных избиркомов в Петербурге

Систему работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) в Петербурге нужно реформировать. Такое заявление сделал градоначальник города Александр Беглов в видеообращении.

Глава Петербурга отметил, что на сегодняшний день избирательные комиссии муниципальных образований практически никому не подчиняются - ни ЦИКу, ни горизбиркому. Он выразил уверенность, что данная система нуждается в реформировании, иначе злоупотребления не прекратятся.

Врио губернатора также сказал, что солидарен с действиями Петербургской избирательной комиссии (ГИК) по решению возникающих проблем и похвалил правоохранителей за оперативную работу.

Ранее 10 июля глава горизбиркома Виктор Миненко заявил, что ГИК примет жесткие меры по отношению к ИКМО, в которых будут зафиксированы нарушения.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #выборы #петербург #политика #беглов #муниципальные выборы

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