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20:12   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

Киев может предоставить странам Евросоюза и Североатлантического альянса возможность проводить в Чернобыльской зоне учения по предупреждению и ликвидации аварий. Об этом сообщили в пресс-службе главы Украины в среду.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о развитии Чернобыльской зоны, который подразумевает создание зеленого коридора для туристов и снятие запрета на съемку. Президент Украины считает, что такое решение позволит превратить Чернобыльскую зону отчуждения в точку роста для страны.

В среду, 10 июля, состоялось введение в эксплуатацию нового саркофага Чернобыльской АЭС. На мероприятии присутствовал Зеленский.

Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

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Автор: Ольга Шпакова
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