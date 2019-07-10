Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

Киев может предоставить странам Евросоюза и Североатлантического альянса возможность проводить в Чернобыльской зоне учения по предупреждению и ликвидации аварий. Об этом сообщили в пресс-службе главы Украины в среду.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о развитии Чернобыльской зоны, который подразумевает создание зеленого коридора для туристов и снятие запрета на съемку. Президент Украины считает, что такое решение позволит превратить Чернобыльскую зону отчуждения в точку роста для страны.

В среду, 10 июля, состоялось введение в эксплуатацию нового саркофага Чернобыльской АЭС. На мероприятии присутствовал Зеленский.