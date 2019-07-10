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19:56   10 Июля 2019
Россия

Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора Гварамию

Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора Гварамию

Совладельцы и партнеры грузинского телеканала «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора Николоза Гварамию по требованию одной из акционеров Нино Нижарадзе. Об этом заявил ее адвокат  Георгий Кавлашвили в среду, 10 июля. 

Ранее телеведущий «Рустави-2» Георгий Габуния в авторской программе «P.S» разразился нецензурной бранью в адрес президента РФ и его родителей. Владелица 9% доли телекомпании Нижарадзе потребовала уволить гендиректора Гварамию, так как считает реплики в адрес руководства РФ неприемлимыми.

Пользователи соцсетей массово осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут обостриться сильнее. Грузинские президент и премьер также осудили журналиста. МИД Грузии расценил выступление Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами.

«Ника Гварамия заявил, что отстранение Габунии от работы на два месяца — это максимум, что можно было сделать... Мы считаем, что из-за инцидентов руководство канала должно быть наказано», — подчеркнул адвокат.

Президент РФ Владимир Путин отказался  возбуждать в РФ дело против Габунии и заявил, что это сделает ведущему «много чести».

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Автор: Арсений Аскольский
#увольнение #грузия #рустави-2

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