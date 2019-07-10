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19:44   10 Июля 2019
Россия

Вспышка африканской чумы произошла в Ульяновской области

Вспышка африканской чумы произошла в Ульяновской области

Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявили в селе Сурские Вершины Барышского района.

Как рассказал председатель правительства области Александр Смекалин, 8 июля в заказнике регионального значения «Сурские вершины» было найдено мертвое тело инфицированного дикого кабана.

Очаг заболевания был локализован, все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания были приняты, был установлен контрольно-пропускной пункт на выезде из населенного пункта, отметил Смекалин.

Также сообщается, что Россельхознадзор постановил уничтожить 23 особи домашних свиней в пределах пяти километров от очага заражения. В радиусе ста километров запрещена продажа свинины и живых особей.

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Автор: Ольга Шпакова
#россельхознадзор #свинина #африканская чума свиней #свиньи #ульяновская область

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