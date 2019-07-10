Обстрел колонны ВСУ с губернатором опровергли в ДНР

Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг причастность ополчения к уничтожению автомобиля ВСУ возле населенного пункта Гранитное. Об этом сообщает ФАН в среду, 10 июля.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила о гибели военного из-за попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузовика. Киев утверждает, что под обстрел попала машина из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.

По словам Басурина, Народная милиция ДНР не имеет отношения к инциденту. Он подчеркнул, что в районе Гранитного уже давно сохраняется спокойная обстановка и нет обстрелов.