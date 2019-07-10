Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора Гварамию

Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора Гварамию

Как Петербург подготовился к выборам

Как Петербург подготовился к выборам
Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

 Обстрел колонны ВСУ с губернатором опровергли в ДНР

Обстрел колонны ВСУ с губернатором опровергли в ДНР
Встреча в астанинском формате по Сирии состоится 1-2 августа

Встреча в астанинском формате по Сирии состоится 1-2 августа

 Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года

Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года
Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора Гварамию

Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора Гварамию

Как Петербург подготовился к выборам

Как Петербург подготовился к выборам
Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

 Обстрел колонны ВСУ с губернатором опровергли в ДНР

Обстрел колонны ВСУ с губернатором опровергли в ДНР
Встреча в астанинском формате по Сирии состоится 1-2 августа

Встреча в астанинском формате по Сирии состоится 1-2 августа

 Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года

Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года
19:31   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Обстрел колонны ВСУ с губернатором опровергли в ДНР

Обстрел колонны ВСУ с губернатором опровергли в ДНР

Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг причастность ополчения к уничтожению автомобиля ВСУ возле населенного пункта Гранитное. Об этом сообщает ФАН в среду, 10 июля. 

Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила о гибели военного из-за попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузовика. Киев утверждает, что под обстрел попала машина из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.

По словам Басурина, Народная милиция ДНР не имеет отношения к инциденту. Он подчеркнул, что в районе Гранитного уже давно сохраняется спокойная обстановка и нет обстрелов.

«В этом направлении, которое они указывают — там полная тишина. Стрельбы вообще никакой нет», — заявил Басурин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#украина #всу #днр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...