Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей за 2019 год. На первом месте оказалась американская поп-исполнительница Тейлор Свифт, которой за год удалось заработать 185 миллионов долларов.

Издание отмечает, что концертный тур певицы Reputation собрал 226,1 миллиона долларов, что сделало его самым кассовым туром в американской истории.

Второе место рейтинга было отдано модели Кайли Дженнер, чей заработок составил за год 170 миллионов долларов. Третью стоку занял рэпер Канье Уэст, заработавший 50 миллионов долларов.

В прошлом году лидером рейтинга стал боксер Флойд Мейуэзер и его 285 миллионов долларов за год. В настоящее время он завершил карьеру.