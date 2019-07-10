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 Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года

Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года
19:13   10 Июля 2019
Весь мир

Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года

Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей за 2019 год. На первом месте оказалась американская поп-исполнительница Тейлор Свифт, которой за год удалось заработать 185 миллионов долларов.

Издание отмечает, что концертный тур певицы Reputation собрал 226,1 миллиона долларов, что сделало его самым кассовым туром в американской истории.

Второе место рейтинга было отдано модели Кайли Дженнер, чей заработок составил за год 170 миллионов долларов. Третью стоку занял рэпер Канье Уэст, заработавший 50 миллионов долларов.

В прошлом году лидером рейтинга стал боксер Флойд Мейуэзер и его 285 миллионов долларов за год. В настоящее время он завершил карьеру.

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Автор: Ольга Шпакова
#рейтинг #forbes #знаменитости #тейлор свифт

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