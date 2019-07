Премьер Латвии назвал бедных россиян причиной низкого роста экономики

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в среду, 10 июля, в ходе выступления в американском аналитическом центре Atlantic Council заявил, что для республики потенциально крупнейший торговый партнер — Россия. Однако, по его словам, бедные россияне мешают росту латвийской экономики.

Ранее латвийский посол в Москве Марис Риекстиньш говорил, что экономическое сотрудничество между странами идет по нарастающей. По его словам, в 2017 году рост экспорта латвийского шоколада, детского питания, лекарств и алкоголя в РФ превысил 30 процентов, а рост экспорта российских товаров в Латвию составил 12–13 процентов. Риекстиньш отмечал, что в 2018 году тенденция сохранилась.

Europe and the U.S. are the two powers that by only working together can protect three fundamental values - freedom, democracy and the rule of law. @AtlanticCouncil discussion on the US- Latvia relationship in a time of European transition. pic.twitter.com/ZEKwpdNNQN