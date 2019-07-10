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19:11   10 Июля 2019
Весь мир

Премьер Латвии назвал бедных россиян причиной низкого роста экономики

Премьер Латвии назвал бедных россиян причиной низкого роста экономики

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в среду, 10 июля, в ходе выступления в американском аналитическом центре Atlantic Council заявил, что для республики потенциально крупнейший торговый партнер — Россия. Однако, по его словам, бедные россияне мешают росту латвийской экономики. 

«РФ бедная страна в плане покупательной способности населения​​​. Торговля Латвии с РФ составляет менее десяти процентов. Это смешно. И наш рост сдерживает слабость нашего соседа», — сказал Кришьянис Кариньш.

Ранее латвийский посол в Москве Марис Риекстиньш говорил, что экономическое сотрудничество между странами идет по нарастающей. По его словам, в 2017 году рост экспорта латвийского шоколада, детского питания, лекарств и алкоголя в РФ превысил 30 процентов, а рост экспорта российских товаров в Латвию составил 12–13 процентов. Риекстиньш отмечал, что в 2018 году тенденция сохранилась. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #латвия #деньги #товары

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