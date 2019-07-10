Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора Гварамию

Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора Гварамию

Как Петербург подготовился к выборам

Как Петербург подготовился к выборам
Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

 Обстрел колонны ВСУ с губернатором опровергли в ДНР

Обстрел колонны ВСУ с губернатором опровергли в ДНР
Встреча в астанинском формате по Сирии состоится 1-2 августа

Встреча в астанинском формате по Сирии состоится 1-2 августа

 Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года

Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года
Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора Гварамию

Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора Гварамию

Как Петербург подготовился к выборам

Как Петербург подготовился к выборам
Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

 Обстрел колонны ВСУ с губернатором опровергли в ДНР

Обстрел колонны ВСУ с губернатором опровергли в ДНР
Встреча в астанинском формате по Сирии состоится 1-2 августа

Встреча в астанинском формате по Сирии состоится 1-2 августа

 Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года

Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года
19:19   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский планирует сделать из Чернобыля «туристический магнит»

Зеленский планирует сделать из Чернобыля «туристический магнит»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании указа, который станет началом превращения Чернобыльской зоны отчуждения «в одну из точек роста для новой Украины». Об этом 10 июля сообщает RT. 

По информации агентства, Зеленский новым указом откроет чернобыльскую зону отчуждения для туристов. 

«Больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов (в посещении зоны), о которых человек узнаёт, уже приехав на пункт пропуска», — заявил он. 

Также он подчеркнул, что больше не будет «глупых» запретов на видеосъемку. Глава государства призвал превратить зону отчуждения в «научный и будущий туристический магнит». 

Украинский лидер отметил, что в Чернобыле ликвидируют коррупцию. Он добавил, что территория станет доступна для инвестиций. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #чернобыль #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...