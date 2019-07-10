Зеленский планирует сделать из Чернобыля «туристический магнит»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании указа, который станет началом превращения Чернобыльской зоны отчуждения «в одну из точек роста для новой Украины». Об этом 10 июля сообщает RT.

По информации агентства, Зеленский новым указом откроет чернобыльскую зону отчуждения для туристов.

«Больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов (в посещении зоны), о которых человек узнаёт, уже приехав на пункт пропуска», — заявил он.

Также он подчеркнул, что больше не будет «глупых» запретов на видеосъемку. Глава государства призвал превратить зону отчуждения в «научный и будущий туристический магнит».

Украинский лидер отметил, что в Чернобыле ликвидируют коррупцию. Он добавил, что территория станет доступна для инвестиций.