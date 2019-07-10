Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора Гварамию

Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора Гварамию

Как Петербург подготовился к выборам

Как Петербург подготовился к выборам
Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

 Обстрел колонны ВСУ с губернатором опровергли в ДНР

Обстрел колонны ВСУ с губернатором опровергли в ДНР
Встреча в астанинском формате по Сирии состоится 1-2 августа

Встреча в астанинском формате по Сирии состоится 1-2 августа

 Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года

Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года
Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора Гварамию

Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора Гварамию

Как Петербург подготовился к выборам

Как Петербург подготовился к выборам
Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

 Обстрел колонны ВСУ с губернатором опровергли в ДНР

Обстрел колонны ВСУ с губернатором опровергли в ДНР
Встреча в астанинском формате по Сирии состоится 1-2 августа

Встреча в астанинском формате по Сирии состоится 1-2 августа

 Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года

Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года
19:09   10 Июля 2019
Россия

Великобритания отказала в визе представителю МИД РФ

Великобритания отказала в визе представителю МИД РФ

Британские власти не выдали визу сотруднику МИД РФ для участия в конференции по свободе СМИ. Ранее российская сторона была приглашена к участию, а дипломат был аккредитован на форуме. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне. Он назвал выдачу виз российским дипломатам для командировок одной из проблем нынешних российско-британских отношений.

«Но даже в этих условиях невыдача визы представителю МИД России, следовавшему на конференцию, выглядит дико», — отметил пресс-секретарь.

Глобальная конференция по свободе СМИ проходит в Лондоне 10 и 11 июля. Ранее стало известно, что телеканалу RT и агентству Sputnik отказали аккредитации на форум, объяснив это «активной ролью в распространении дезинформации» российских масс-медиа. МИД РФ потребовал от Лондона конкретных объяснений такого решения, но ответа от британской стороны так и не последовало.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#великобритания #посольство #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...