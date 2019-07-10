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18:52   10 Июля 2019
Весь мир

РФ и Иран договорились продолжать контакты по сирийскому урегулированию

РФ и Иран договорились продолжать контакты по сирийскому урегулированию

Представитель министерства иностранных дел РФ в среду, 10 июля, сообщил, что Москва и Тегеран по итогам визита спецпосланника российского лидера по САР Александра Лаврентьева в Иран договорились продолжать регулярные контакты по региональным и международным делам, в том числе по сирийскому урегулированию.

По информации МИД РФ, Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин посетили Тегеран и встретились во вторник, 9 июля, с секретарем иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. Обсудили ситуацию в регионе Ближнего Востока, сделали акцент на положении дел в сирийском государстве и в Йемене.

Подробно рассмотрели вопросы стабилизации обстановки в САР, обсудили задачи постконфликтного восстановления страны и содействие возвращению беженцев на родину. Также российский и иранские коллеги затронули вопрос перспектив завершения формирования конституционной комиссии по САР.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #иран #мид рф

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