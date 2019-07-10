РФ и Иран договорились продолжать контакты по сирийскому урегулированию
Представитель министерства иностранных дел РФ в среду, 10 июля, сообщил, что Москва и Тегеран по итогам визита спецпосланника российского лидера по САР Александра Лаврентьева в Иран договорились продолжать регулярные контакты по региональным и международным делам, в том числе по сирийскому урегулированию.
По информации МИД РФ, Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин посетили Тегеран и встретились во вторник, 9 июля, с секретарем иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. Обсудили ситуацию в регионе Ближнего Востока, сделали акцент на положении дел в сирийском государстве и в Йемене.
Подробно рассмотрели вопросы стабилизации обстановки в САР, обсудили задачи постконфликтного восстановления страны и содействие возвращению беженцев на родину. Также российский и иранские коллеги затронули вопрос перспектив завершения формирования конституционной комиссии по САР.
Cпецпредставитель @KremlinRussia А.Л.#Лаврентьев и заммининдел России С.В.#Вершинин в составе делегации с участием представителей @mod_russia встретились с секретарем Высшего совета нацбезопасности ИРИ А.Шамхани с старшим помощником Мининдел Ирана А.Хаджи https://t.co/qXoh8BTXMF pic.twitter.com/Gfu5YyTQPn— МИД России ???????? (@MID_RF) 10 июля 2019 г.