Стоимость золота растет в среду, 10 июля, после выступления председателя управляющего совета Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в конгрессе. Согласно данным торгов, по состоянию на 18​​​:08 по московскому времени цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 7,35 доллара (0,52 процента) до 1407,85 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличилась на 0,14 процента — до 15,168 доллара за унцию.

Золото подорожало после заявлений главы ФРС США о том, что показатели глобального роста не улучшились и это беспокоит, ведь слабость мировой экономики продолжит влиять на американскую. Джером Пауэлл сослался на слабую экономику, рост бизнеса и стагнацию экономического роста, чем убедил трейдеров не закрывает дверь в отношении снижения ставок, а оставить ее приоткрытой, считает старший аналитик рынка OANDA Крейг Эрлам.

Инвесторы ждут данные инфляции в США, которые обнародуют в четверг, 11 июля. По прогнозам аналитиков, в годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 1,6 процента с 1,8 процента в мае, а в месячном — не изменилась. Инфляция влияет на курс доллара, к которому чувствительно золото.

Chair Powell presents the Monetary Policy Report to the House Committee on Financial Services: https://t.co/lk3n2RGgY7 Watch Live at 10:00 a.m.: https://t.co/T5lgE3nTKM