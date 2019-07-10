Депутаты призвали привлекать за жестокое обращение с животными с 14 лет

Законопроект о снижении возраста ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет внесен в Государственную думу. Об этом 10 июля сообщает RT.

По информации агентства, автором инициативы стало Заксобрание Санкт-Петербурга.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сегодня несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.

«Даже если указанные действия были совершены группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в сети «Интернет», — говорится в записке.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Госдуме предложили разрешить содержание бойцовых собак.