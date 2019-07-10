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18:49   10 Июля 2019
Россия

Депутаты призвали привлекать за жестокое обращение с животными с 14 лет

Депутаты призвали привлекать за жестокое обращение с животными с 14 лет

Законопроект о снижении возраста ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет внесен в Государственную думу. Об этом 10 июля сообщает RT. 

По информации агентства, автором инициативы стало Заксобрание Санкт-Петербурга. 

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сегодня несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными. 

«Даже если указанные действия были совершены группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в сети «Интернет», — говорится в записке. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Госдуме предложили разрешить содержание бойцовых собак.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #госдума #политика #общество #животные #обращение с животными

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