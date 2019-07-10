Сирийский город Кусейр возвращается к мирной жизни

Жители города Кусейр на юге провинции Хомс возвращаются в свой город, освобожденный Сирийской арабской армией (САА) шесть лет назад. Битва при Кунсейре стала поворотом в сирийской войне, во многом изменила ситуацию, закрепив границы с Ливаном.

Вернувшиеся домой беженцы прошли по улицам города с транспарантом «На родине», передает спецкор Федерального агентства новостей. Вернувшиеся жители заявили, что каждый из них будет работать, чтобы вернуть жизнь в Кусейр.

Глава Хомса Талал аль-Барази заявил, что в рамках планов правительства по возвращению беженцев разработан план по реабилитации предоставления в Кусейре водоснабжения, электричества и здравоохранения. Администрация и Совет города помогают сирийцам в восстановлении их поврежденных домов и компенсации причиненного ущерба.

По словам директора по коммуникациям в Хомсе, инженера Канаана Гауда, телефонная станция работает уже более двух лет. Сейчас она расширяется с возвращением жителей. В свою очередь, директор по водоснабжению Хомса Хасан Хумайдан, отметил, что подача воды в городе началась с момента его освобождения. Сейчас обслуживаются 1100 абонентов.