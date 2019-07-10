Пограничный сторожевой корабль «Петропавловск-Камчатский» сдадут в августе
Гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов в среду, 10 июля, сообщил, что пограничный сторожевой корабль проекта 22100 «Петропавловск-Камчатский» отправят заказчику в начале августа. По его словам, корабль заканчивает заводские ходовые испытания в Кронштадте и вскоре выйдет на государственные испытания.
«Мы его хотим где-то в августе сдать», — сказал Александр Карпов.
После испытаний корабль по Северному морскому пути отправится в пункт базирования в Петропавловск-Камчатский, продолжил глава Зеленодольского завода имени Горького. Еще один корабль серии 22100 «Анадырь» сейчас строят. Степень готовности примерно 78 процентов, поэтому на внешнюю испытательную базу в Кронштадт корабль отправят в первой половине октября, передает РИА Новости.
#БОХР 21 апреля 2019 года, утром, на "Северную верфь", для размагничивания - прибыл новый ПСКР "Петропавловск-Камчатский" (2-й корабль проекта 22100 "Океан"), предназначенный для Береговой охраны ФСБ России, на Дальнем Востоке. (с) Алексей Акентьев. pic.twitter.com/5PR7TBAe95— Maxim ????????????✈ (@ilax202) 21 апреля 2019 г.