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18:26   10 Июля 2019
Россия

Пограничный сторожевой корабль «Петропавловск-Камчатский» сдадут в августе

Пограничный сторожевой корабль «Петропавловск-Камчатский» сдадут в августе

Гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов​​​ в среду, 10 июля, сообщил, что пограничный сторожевой корабль проекта 22100 «Петропавловск-Камчатский» отправят заказчику в начале августа. По его словам, корабль заканчивает заводские ходовые испытания в Кронштадте и вскоре выйдет на государственные испытания.

«Мы его хотим где-то в августе сдать», — сказал Александр Карпов​​​.

После испытаний корабль по Северному морскому пути отправится в пункт базирования в Петропавловск-Камчатский, продолжил глава Зеленодольского завода имени Горького. Еще один корабль серии 22100  «Анадырь» сейчас строят. Степень готовности примерно 78 процентов, поэтому на внешнюю испытательную базу в Кронштадт корабль отправят в первой половине октября, передает РИА Новости. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #корабль #общество #петропавловск-камчатский

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