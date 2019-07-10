Трамп пообещал усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп анонсировал существенное усиление санкций против Ирана. Об этом глава государства 10 июля сообщил в своем Twitter.

Трамп напомнил, что Тегеран «долгое время тайно обогащал уран».

«Это полностью нарушает ужасную сделку о 150 миллиардах долларов, заключённую Джоном Керри и администрацией Барака Обамы. Помните, что сделка должна была истечь через небольшое количество лет. Санкции скоро будут ужесточены, существенно!» — написал Трамп.

Соединенные Штаты в мае 2018 года в одностороннем порядке прекратили участие в ядерной сделки. После этого администрация США ввела в отношении Ирана экономические санкции в сфере нефтяного экспорта. В мае 2019 года Иран заявил, что приостановит некоторые обязательства по договору. При этом Тегеран возмутило бездействие Европейского Союза.