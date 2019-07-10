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18:23   10 Июля 2019
Весь мир

Трамп пообещал усилить санкции против Ирана

Трамп пообещал усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп анонсировал существенное усиление санкций против Ирана. Об этом глава государства 10 июля сообщил в своем Twitter.

Трамп напомнил, что Тегеран «долгое время тайно обогащал уран». 

«Это полностью нарушает ужасную сделку о 150 миллиардах долларов, заключённую Джоном Керри и администрацией Барака Обамы. Помните, что сделка должна была истечь через небольшое количество лет. Санкции скоро будут ужесточены, существенно!» — написал Трамп.

Соединенные Штаты в мае 2018 года в одностороннем порядке прекратили участие в ядерной сделки. После этого администрация США ввела в отношении Ирана экономические санкции в сфере нефтяного экспорта. В мае 2019 года Иран заявил, что приостановит некоторые обязательства по договору. При этом Тегеран возмутило бездействие Европейского Союза. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #трамп #общество #весь мир

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