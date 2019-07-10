Чиновник, которого оскорбил Зеленский, пригрозил ему судом

Секретарь городского совета Борисполя Ярослав Годунок собирается подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью ФАН в среду, 10 июля.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором украинский лидер выгоняет Годунка с совещания и называет его разбойником. Это произошло после того, как Зеленский узнал в интернете о его судимости. На вопрос журналиста о дальнейших действиях чиновника Годунок ответил, что подаст на президента в суд.

«Меня называют разбойником и бандитом! Я не судим, я подам на него в суд и заставлю его встретиться со мной и извиниться. Я не прощу ему этого!», — подчеркнул он.

Чиновник также назвал информацию о судимости недостоверной. Годунок подчеркнул, что в интернете пишут многое, а он не разбойник, а «госслужащий».