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18:07   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Чиновник, которого оскорбил Зеленский, пригрозил ему судом

Чиновник, которого оскорбил Зеленский, пригрозил ему судом

Секретарь городского совета Борисполя Ярослав Годунок собирается подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью ФАН в среду, 10 июля.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором украинский лидер выгоняет Годунка с совещания и называет его разбойником. Это произошло после того, как Зеленский узнал в интернете о его судимости. На вопрос журналиста о дальнейших действиях чиновника Годунок ответил, что подаст на президента в суд. 

«Меня называют разбойником и бандитом! Я не судим, я подам на него в суд и заставлю его встретиться со мной и извиниться. Я не прощу ему этого!», — подчеркнул он.

 

Чиновник также назвал информацию о судимости недостоверной. Годунок подчеркнул, что в интернете пишут многое, а он не разбойник, а «госслужащий».

«Давайте я найду в Интернете, как Зеленский яйцами по пианино стучит. И где он пьяный выступает, и видео, где он выглядит наркоманом, смонтированное видео», — предложил чиновник.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #украина #зеленский

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