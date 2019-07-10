США используют страны ЕС для сохранения захваченных в САР ресурсов

Париж и Брюссель согласились направить в Сирию дополнительные войска после призыва Вашингтона. Об этом 10 июля сообщает Федеральное агентство новостей.

Тем не менее, канцлер Германии Ангела Меркель и вовсе заявила, что только политический процесс под эгидой ООН позволит урегулировать сирийский конфликт. Таким образом, Берлин не станет отправлять свои войска на смену американским. Что касается Дании и Италии, которые Штаты также призывали перебросить подразделения в САР, они пока не дали четкого ответа.

США, призывая союзников по НАТО перебросить войска в Сирию, прикрываются помощью в наведении «порядка» и подготовке «ополченцев». Однако агентство считает, что американцы пытаются сформировать новые группировки боевиков по типу радикалов из «Джейш Магавир Ат-Тауры», чтобы продолжить войну против САА.

По мнению члена экспертного совета «Офицеры России», доцента кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александра Перенджиева, кроме США больше никому невыгодно удерживать захваченные в САР ресурсы.

«Это напоминает взаимоотношения помещика и крестьянина — есть хозяин, а есть его подчиненные, которые работают бесплатно. Соответственно, Германия и остальные, конечно, хотят разрушить такой уклад», — подчеркнул наш собеседник.

Страны ЕС давно поняли, что сирийская кампания не принесет им никаких выгод, и что США работают только на себя, используя западные государства в качестве инструмента.