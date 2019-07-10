Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты призвали привлекать за жестокое обращение с животными с 14 лет

Депутаты призвали привлекать за жестокое обращение с животными с 14 лет

 Пограничный сторожевой корабль «Петропавловск-Камчатский» сдадут в августе

Пограничный сторожевой корабль «Петропавловск-Камчатский» сдадут в августе
Чиновник, которого оскорбил Зеленский, пригрозил ему судом

Чиновник, которого оскорбил Зеленский, пригрозил ему судом

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского
РФ и Иран договорились продолжать контакты по сирийскому урегулированию

РФ и Иран договорились продолжать контакты по сирийскому урегулированию

 Сирийский город Кусейр возвращается к мирной жизни

Сирийский город Кусейр возвращается к мирной жизни

Депутаты призвали привлекать за жестокое обращение с животными с 14 лет

Депутаты призвали привлекать за жестокое обращение с животными с 14 лет

 Пограничный сторожевой корабль «Петропавловск-Камчатский» сдадут в августе

Пограничный сторожевой корабль «Петропавловск-Камчатский» сдадут в августе
Чиновник, которого оскорбил Зеленский, пригрозил ему судом

Чиновник, которого оскорбил Зеленский, пригрозил ему судом

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского
РФ и Иран договорились продолжать контакты по сирийскому урегулированию

РФ и Иран договорились продолжать контакты по сирийскому урегулированию

 Сирийский город Кусейр возвращается к мирной жизни

Сирийский город Кусейр возвращается к мирной жизни

18:00   10 Июля 2019
Россия

Боярского неприятно удивило решение Facebook снять запрет на травлю

Боярского неприятно удивило решение Facebook снять запрет на травлю

Первого заместителя председателя комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи Сергея Боряского неприятно удивили нововведения в политике американской социальной сети Facebook. А все началось с того, что Facebook два месяца назад безосновательно забанил аккаунт британского публициста Пола Уотсона под предлогом — «опасный человек».

Позже соцсеть обновила политику. Согласно новым правилам Facebook, пользователям официально разрешили угрожать и подстрекать к насилию, если цель нападок — «опасные люди и организации». Получается, что соцсеть обозначила Пола Уотсона «опасным человеком» и фактически разрешила двум миллиардам пользователей угрожать смертью британскому публицисту.

«В это, если честно, трудно поверить, поскольку такие новости очень похожи на утку», — сказал депутат ГД.

По его словам, казалось, что Facebook разрабатывает алгоритм, который не только отследит и купирует все угрозы, но и позволит пользователям соцсети скрывать комментарии ленте, оставляя их доступными только для самих авторов. Так сказать, позволит сетевым маргиналам упражняться в сквернословии, но лишь наедине с самими собой. 

Сергей Боряский объяснил изданию «ПолитРоссия», что нововведения Facebook абсолютно неприемлемы и не соответствуют принципам развития интернет-индустрии. Депутат надеется, что администрация соцсети устранит поправки иначе кибертравли пользователей не избежать. 

«Если Facebook действительно вывесил такие правила, тогда у меня не хватает слов по этому поводу. Это вопиющая глупость», — резюмировал Сергей Боярский.

Боярского неприятно удивило решение Facebook снять запрет на травлю

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#общество #весь мир #facebook #боярский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...