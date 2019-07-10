Боярского неприятно удивило решение Facebook снять запрет на травлю

Первого заместителя председателя комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи Сергея Боряского неприятно удивили нововведения в политике американской социальной сети Facebook. А все началось с того, что Facebook два месяца назад безосновательно забанил аккаунт британского публициста Пола Уотсона под предлогом — «опасный человек».

Позже соцсеть обновила политику. Согласно новым правилам Facebook, пользователям официально разрешили угрожать и подстрекать к насилию, если цель нападок — «опасные люди и организации». Получается, что соцсеть обозначила Пола Уотсона «опасным человеком» и фактически разрешила двум миллиардам пользователей угрожать смертью британскому публицисту.

«В это, если честно, трудно поверить, поскольку такие новости очень похожи на утку», — сказал депутат ГД.

По его словам, казалось, что Facebook разрабатывает алгоритм, который не только отследит и купирует все угрозы, но и позволит пользователям соцсети скрывать комментарии ленте, оставляя их доступными только для самих авторов. Так сказать, позволит сетевым маргиналам упражняться в сквернословии, но лишь наедине с самими собой.

Сергей Боряский объяснил изданию «ПолитРоссия», что нововведения Facebook абсолютно неприемлемы и не соответствуют принципам развития интернет-индустрии. Депутат надеется, что администрация соцсети устранит поправки иначе кибертравли пользователей не избежать.