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17:24   10 Июля 2019
Весь мир

США выступили за переговоры с Ираном без предварительных условий

США выступили за переговоры с Ираном без предварительных условий

Американский представитель при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт в среду, 10 июля, в ходе экстренной сессии совета управляющих Международного агентства по атомной энергии заявила, что США не только открыты к переговорам с Ираном без предварительных условий, но и предлагают Тегерану нормализовать отношения.

«Мы призываем Иран отменить предыдущие действия в отношении ядерной программы и остановить все планы по дальнейшим шагам в будущем», — сказала Уолкотт.

По ее словам, всем членом совета управляющих МАГАТЭ необходимо призвать Тегеран немедленно поучаствовать в переговорах, чтобы найти мирное и дипломатическое решение.

 «Мы по-прежнему готовы и ждем такого дипломатического взаимодействия», — резюмировала Уолкотт. 

Иран в воскресенье, 7 июля, анонсировал второй этап сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД в течение 60 дней не выполнили экономические требования Тегерана. Иранские власти начинал процесс обогащения урана на уровне выше 3,67 процента, предусмотренного ядерной сделкой.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #общество #магатэ

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