США выступили за переговоры с Ираном без предварительных условий
Американский представитель при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт в среду, 10 июля, в ходе экстренной сессии совета управляющих Международного агентства по атомной энергии заявила, что США не только открыты к переговорам с Ираном без предварительных условий, но и предлагают Тегерану нормализовать отношения.
«Мы призываем Иран отменить предыдущие действия в отношении ядерной программы и остановить все планы по дальнейшим шагам в будущем», — сказала Уолкотт.
По ее словам, всем членом совета управляющих МАГАТЭ необходимо призвать Тегеран немедленно поучаствовать в переговорах, чтобы найти мирное и дипломатическое решение.
«Мы по-прежнему готовы и ждем такого дипломатического взаимодействия», — резюмировала Уолкотт.
Иран в воскресенье, 7 июля, анонсировал второй этап сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД в течение 60 дней не выполнили экономические требования Тегерана. Иранские власти начинал процесс обогащения урана на уровне выше 3,67 процента, предусмотренного ядерной сделкой.