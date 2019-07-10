США выступили за переговоры с Ираном без предварительных условий

Американский представитель при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт в среду, 10 июля, в ходе экстренной сессии совета управляющих Международного агентства по атомной энергии заявила, что США не только открыты к переговорам с Ираном без предварительных условий, но и предлагают Тегерану нормализовать отношения.

«Мы призываем Иран отменить предыдущие действия в отношении ядерной программы и остановить все планы по дальнейшим шагам в будущем», — сказала Уолкотт.

По ее словам, всем членом совета управляющих МАГАТЭ необходимо призвать Тегеран немедленно поучаствовать в переговорах, чтобы найти мирное и дипломатическое решение.

«Мы по-прежнему готовы и ждем такого дипломатического взаимодействия», — резюмировала Уолкотт.

Иран в воскресенье, 7 июля, анонсировал второй этап сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД в течение 60 дней не выполнили экономические требования Тегерана. Иранские власти начинал процесс обогащения урана на уровне выше 3,67 процента, предусмотренного ядерной сделкой.