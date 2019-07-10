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18:08   10 Июля 2019
Весь мир

ОАЭ начали выводить часть войск из Йемена

ОАЭ начали выводить часть войск из Йемена

Лидер арабской коалиции Саудовская Аравия вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) может начать выводить военный контингент из Йемена.

Такое развитие событий допускает источник в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), пишет News.ru.

Однако первыми уходят ОАЭ, которые также участвовали в войне на стороне аравийской коалиции. По словам собеседника News.ru, очевидно, что ОАЭ хотели бы выйти из Йемена, потому что не получают ощутимых результатов.

Дипломат также допустил, что вывод эмиратовского контингента может быть связан со страхами перед прямым иранским нападением, но основной причиной все же являются негативные последствия военной кампании.

В последнее время западные СМИ неоднократно писали, что Абу-Даби готов уйти из Йемена и запустить процесс примирения сторон конфликта. Отмечалось, что ОАЭ должен выйти из двух мест - порт Ходейда и порт Ассаб в Эритрее.

Есть гипотеза, что ОАЭ решили вывести часть своих войск из Йемена на фоне напряженности между Ираном и США

Не исключено, что арабская коалиция не станет выводить контингент полностью, и в Йемене останется некоторое количество солдат из стран, воевавших с хуситами.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #иран #политика #оаэ #саудовская аравия #весь мир

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