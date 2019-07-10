Как Петербург подготовился к выборам

В Петербурге 10 июля на конференции в ТАСС эксперты обсудили итоги регистрации кандидатов на выборах губернатора Петербурга. На вопрос «Политики Сегодня» о том, что может ли кто-либо из кандидатов 2019-го побить рекорд Георгия Полтавченко, набравшего 79% процента голосов в 2016-ом, председатель городского Совета муниципальных образований Всеволод Беликов ответил, что цифры не показатель успеха.

«Это неважно, никто не гонится за цифрами, никаких установок по рекордам нет ни для себя, ни для команд. Оценка — это результат действий, насколько наши ожидания от губернатора, которого мы выбираем, оправданы через какое-то время. Абсолютно не интересны ни цифры, ни явка, ни количество голосов. История Валентины Ивановны (Матвиенко - экс-губернатор Петербурга прим. ред.) показала, что это настоящий градоначальник, блестящий руководитель, результаты деятельности которой мы видим до сих пор, хотя она выиграла во втором туре».

Во втором туре в 2003 году Матвиенко заручилась поддержкой 63% избирателей. Ее предшественник - Владимир Яковлев в 2000-ом году сыскал симпатии 72% петербуржцев, добравшихся до избирательных участков, уже в первом туре. В 1996-ом он выиграл выборы во втором у Анатолия Собчака с результатом 47% против 45%. Собчака, первого избранного градоначальника Петербурга, в 1991-ом году поддержали 66%.

Финский политолог и международный эксперт Николай Мейнерт считает, что цифры требуют внимания. Вопросы вызывает счет близкий к 100%. Например, 99% народной поддержки кандидата вызовет подозрения.

«Но все, что меньше, воспринимается относительно», — добавил эксперт.

Кроме губернаторских выборов, в Петербурге проходит еще 111 муниципальных избирательных кампаний, уточнил председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко во время пресс-конференции. Проверкой подписных листов занималась специальная рабочая группа.

«Процент брака был минимален, по сравнению с предыдущими кампаниями. Те подписные листы, которые проверялись, выбирались методом случайной выборки», — рассказала Надежда Лебедева, член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса.

В Северной столице для голосования отведены 1 898 участков. С 24 июля заработает сервис «Мобильного избирателя», сообщила Лебедева. Эта программа позволит избирателям проголосовать по месту нахождения, а не по месту прописки. Бюллетень уже готов: он представляет из себя лист формата А4, на котором будут расположены в алфавитном порядке кандидаты: Михаил Амосов, Александр Беглов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова. Тираж выпустят в августе. Лицам с ограниченными возможностями помогут проголосовать 1 500 волонтеров.