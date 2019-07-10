Кандидаты в губернаторы Петербурга опровергли договоренности со Смольным

Зарегистрированные кандидаты на пост главы Петербурга от политических партий опровергли договоренности со Смольным для прохождения муниципального фильтра. Об этом сообщает ТАСС в среду, 10 июля.

Отмечается, что кандидаты при этом подтвердили поддержку муниципальных депутатов «Единой России» при сборе подписей депутатов муниципальных советов. Напомним, для регистрации все кандидаты должны были преодолеть муниципальный фильтр, то есть собрать минимум 155 подписей депутатов. Это удалось четверым — самовыдвиженцу Александру Беглову, Владимир Бортко от КПРФ), Надежде Тихоновой "Справедливая Россия"), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

Ранее в СМИ появилась данные, что преодолеть муниципальный фильтр выдвинутые кандидаты смогли только усилиями «команды Смольного».

Бортко в беседе с ТАСС заявил, что договоренностей с правительством Петербурга у него. По его словам, лично сбором подписей он не занимался — это делали представители штаба. Глава штаба Бортко также подтвердил, что договоренностей со Смольным не было,

Тихонова на вопрос о возможных договоренностях со Смольным также заявила, что никаких договоренностей не было. Она отметила, что депутаты от «ЕР» готовы пойти навстречу кандидатам в губернаторы, понимая свое численное преимущество.

Депутат ЗакСа Амосов сообщил, что для сбора подписей он привлекал стороннего подрядчика — заключил договор с физическим лицом в Петербурге. Он отметил, что среди тех, кто поставил подписи, есть его «добрые знакомые».

При этом кандидаты не скрывают, что голоса за них предоставили в том числе мундепы от «Единой России». Председатель Совета муниципальных депутатов Всеволод Беликов пояснил, единороссы поддержали представителей парламентских партий и тех выдвиженцев, кто показал «понятные подходы и принципы».