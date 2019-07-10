Герасимов переговорил с главкомом сил НАТО Уолтерсом

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел встречу в Баку с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом. Об этом 10 июля сообщает Минобороны России.

Военноначальники обсудили возможные меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения РФ и НАТО.

«Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия – НАТО, перспективах возобновления диалога военных экспертов, вопросах борьбы с терроризмом, обстановке в Исламской Республике Афганистан и Сирийской Арабской Республике», — сказано в сообщении.

Обе стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога.