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Сирийский город Кусейр возвращается к мирной жизни

17:31   10 Июля 2019
Россия

Герасимов переговорил с главкомом сил НАТО Уолтерсом

Герасимов переговорил с главкомом сил НАТО Уолтерсом

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел встречу в Баку с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом. Об этом 10 июля сообщает Минобороны России. 

Военноначальники обсудили возможные меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения РФ и НАТО.

«Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия – НАТО, перспективах возобновления диалога военных экспертов, вопросах борьбы с терроризмом, обстановке в Исламской Республике Афганистан и Сирийской Арабской Республике», — сказано в сообщении. 

Обе стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога. 

Герасимов переговорил с главкомом сил НАТО Уолтерсом

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #нато #политика #общество #герасимов

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